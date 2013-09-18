Лендинг пейдж для расширения в браузер

Нужно нарисовать Лендинг пейдж для расширения в браузере.

Расширение имеет договор с групоном, что может подтягивать их акции, и когда человек лазит по сайтам, ему показывает, что на этом сайте есть купоны на скидку.

Основная идея которую нужно отобразить —

1. Как работает и в чем выгода использования этого расширения

2. Как его установить и где его установить

Цена вопроса примерно 200$ — обсуждается, зависит от Вашего портфолио и опыта, + то как подойдете к идеи и как будет работать.

Сроки до понедельника