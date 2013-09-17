Нарисовать клевую шапку для строительного сайта

здравствуйте нужен дизайн главной для сайта медицинского центра. Стиль легкий, изящный, престижный. Есть логотип и примеры, которые не подошли заказчику. Цвета светлые с зеленым. Нравятся http://www.iwc.com/en-us/ http://www.fluidbook.com/ подробности исполнителю бюджет 1500 р
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллажик, пример на что опереться http://angarus.ru/
ширина 990 px
высота 250 px
вверху и по краям плавный переход в прозрачность
цвета: оттенки коричневого, серого, + чуть зеленого.
Темы: ангары, промышленные здания
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