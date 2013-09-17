Нужен редизайн сайта.

Требуется оригинальный, интересный дизайн для интернет-магазина голливудских брендов (элитная одежда, обувь, аксессуары, женское, детское) + верстка дизайна (движок WebAsyst) Нужны: Главная страница Страница предварительного просмотра товаров (при открытии категории) Страница полного просмотра товара Страница входа в личный аккаунт (там же и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется РЕдизайн_____для блока новостей и шапки сайта
Сайт orsk.webelab.ru
Переделать внешний вид блока новостей и нижнюю часть шапки +
верхнюю часть шапки немного улучшить расстановку (читабельность).
1.Верхнюю часть шапки(зеленая)-улучшить восприятие правой части-улучшить расстановку(поиск, валюта, вход,соц.сети)
2.Нижнюю часть нашей шапки сделать ТАК ЖЕ как на фрилансе, но в цветовой схеме нашего сайта (в зеленом цвете) + иконки отрисовать новые – вместо наших существующих. Нижний блок шапки выделить тонкими линиями сверху и снизу – как на фрилансе
Последовательность значков:
Веб-камеры, Гороскоп,ТВ-онлайн, Радио-онлайн,Видео рунета,Справочник организаций,Обяьвления, Афиша,Конкурсы
3. Нужно переделать блок новостей, которые сейчас трудно читаемые, и очень насыщенные, что тяготит внимание. Не нужно менять расстановку, нужно просто разгрузить по цвету и насыщенности.
В то же время всю информацию которую хотели донести до юзера – нужно донести. СОБЛЮДАЯ СТИЛИСТИКУ нашего сайта.
Сделать сверяясь с нашими размерами т.к. размеры не изменять (при необходимости возможно уменьшить шрифт)
Просьба писать только тех у кого работы близки с стилистике www.orsk.webelab.ru и www.orskportal.ru
Пишите стоимость работы и сроки.
Кроме этого задания будут другие задания по доработке всего портала – только для того с кем сработаемся.
В приложении скриншоты для наглядности и обозначения
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