Нужен редизайн сайта.

Требуется РЕдизайн_____для блока новостей и шапки сайта

Сайт orsk.webelab.ru

Переделать внешний вид блока новостей и нижнюю часть шапки +

верхнюю часть шапки немного улучшить расстановку (читабельность).

1.Верхнюю часть шапки(зеленая)-улучшить восприятие правой части-улучшить расстановку(поиск, валюта, вход,соц.сети)

2.Нижнюю часть нашей шапки сделать ТАК ЖЕ как на фрилансе, но в цветовой схеме нашего сайта (в зеленом цвете) + иконки отрисовать новые – вместо наших существующих. Нижний блок шапки выделить тонкими линиями сверху и снизу – как на фрилансе

Последовательность значков:

Веб-камеры, Гороскоп,ТВ-онлайн, Радио-онлайн,Видео рунета,Справочник организаций,Обяьвления, Афиша,Конкурсы

3. Нужно переделать блок новостей, которые сейчас трудно читаемые, и очень насыщенные, что тяготит внимание. Не нужно менять расстановку, нужно просто разгрузить по цвету и насыщенности.

В то же время всю информацию которую хотели донести до юзера – нужно донести. СОБЛЮДАЯ СТИЛИСТИКУ нашего сайта.

Сделать сверяясь с нашими размерами т.к. размеры не изменять (при необходимости возможно уменьшить шрифт)

Просьба писать только тех у кого работы близки с стилистике www.orsk.webelab.ru и www.orskportal.ru

Пишите стоимость работы и сроки.

Кроме этого задания будут другие задания по доработке всего портала – только для того с кем сработаемся.

В приложении скриншоты для наглядности и обозначения