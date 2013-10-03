Одностраничник

Мотив такой: На сайте в боковой панели есть необходимость выводить курсы валют. Блок под это дело стандартный и редизайну не подлежит. Нужно нарисовать содержимое этого блока. Т.е. задача: - продумать, как будут выглядеть строки с курсами, учитывая ...