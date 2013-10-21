Нарисовать главную страницу

Дизайн сайтовЗавершен22 заявки171 просмотр
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Нужно нарисовать Главную страницу сайта. Основная часть информации будет на Главной странице (где-то 80% от всего объема сайта). То есть решение - размещать блоками вниз, вертикально. Есть примеры в тех задании, которые сразу объясняют понимание о структуре сайта.

10 лет назад
solnceva
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
julia_gorbach
Юлия Горбач 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$100
2 дня
Отличная работа! Спасибо за сотрудничество. Качественно, ответственно, и в срок.
Хорошо написано тз и оплата в срок. Работать было легко и приятно! Рекомендую!
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