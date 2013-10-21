Нужно нарисовать Главную страницу сайта. Основная часть информации будет на Главной странице (где-то 80% от всего объема сайта). То есть решение - размещать блоками вниз, вертикально. Есть примеры в тех задании, которые сразу объясняют понимание о структуре сайта.