Редизайн сайта

Добрый день уважаемые коллеги В данным момент в команду требуется дизайнер для выполнения многочисленных текущих проектов Основное направление - разработка дизайна сайтов Прошу отозваться креативных дизайнеров Для постоянного сотрудничества Контакты в профиле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Есть макет (стартовая страница, страница товара, формы регистрации, обратной связи, вход вличный кабинет, thank you page, страница статей) на основании которого нужно сделать редизайн интернет-магазина одеял.
2) Сделать логотип
Требования к дизайну: должно выглядеть дорого, просто и красиво. Пример макета достаточно полно отображает желаемый результат, нужно сделать то же самое, но на тему одеял, подушек и постельного белья.
по возможности (оплачивается отдельно):
3) Сверстать макет для opencart 1.5
4) Натянуть сверстанный макет на opencart 1.5
Ссылка на пример в личной переписке.
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