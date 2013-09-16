Редизайн сайта

$200
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок247 просмотров
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1) Есть макет (стартовая страница, страница товара, формы регистрации, обратной связи, вход вличный кабинет, thank you page, страница статей) на основании которого нужно сделать редизайн интернет-магазина одеял.

2) Сделать логотип

Требования к дизайну: должно выглядеть дорого, просто и красиво. Пример макета достаточно полно отображает желаемый результат, нужно сделать то же самое, но на тему одеял, подушек и постельного белья.

по возможности (оплачивается отдельно):

3) Сверстать макет для opencart 1.5

4) Натянуть сверстанный макет на opencart 1.5

Ссылка на пример в личной переписке.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
10 лет назад
sandreff
Сергей 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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