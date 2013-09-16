Переделать сайт

$100
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок197 просмотров
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Сроки жесткие, плачу быстро.

Есть макет сайта в PSD.

Нужно переверстать - поменять блоки местами, там подчистить, там добавить. Есть подробное ТЗ.

В ходе верстки может понадобиться отрисовка новых элементов (шильдиков, иконок).

Объем - до 10 страниц.

10 лет назад
nasmeshnic
39 летЧехия
13 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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