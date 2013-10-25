Разработка дизайна сайта об упаковке

Приветствую! Нужно отрисовать дизайн для сайта микрофинансовой организации. Продумывать расположение элементов не нужно. Предоставлю схемы всех страниц, которые нужно будет отрисовать. Требуется отрисовать следующие страницы: главная сотрудничество инвесторы как погасить? контакты И по мелочи — всплывающие формы регистрации, авторизации, подтверждения заказа. Подробное ТЗ вышлю кандидатам ...
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Необходимо разработать дизайн сайта по теме "упаковка для пищевых товаров". Главная, вложенные страницы, если будут - правки.
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