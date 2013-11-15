Приветствую! Нужно отрисовать дизайн для интернет-магазина, который занимается продажей медицинских изделий. Продумывать расположение элементов не нужно. Предоставлю схемы всех страниц, которые нужно будет отрисовать. Требуется отрисовать следующие страницы: главная категория карточка товара корзина личный кабинет категория со статьями И по мелочи - всплывающие формы регистрации, ...
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Необходимо отрисовать дизайн сайта, тематика — стоматология. Подробное ТЗ с примерами и описанием есть. Требуется отрисовать одну главную страницу и три рабочих. Бюджет 100 — 120 $. Срок 4 — 5 дней. Оплата по факту утверждения макетов.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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