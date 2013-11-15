Отрисовать дизайн сайта

$120
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок161 просмотр
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Необходимо отрисовать дизайн сайта, тематика — стоматология. Подробное ТЗ с примерами и описанием есть. Требуется отрисовать одну главную страницу и три рабочих. Бюджет 100 — 120 $. Срок 4 — 5 дней. Оплата по факту утверждения макетов.

Дизайн сайта
10 лет назад
Producer-live
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
webinsight_pro
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$100
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень рад знакомству с Ольгой! эмоции от сотрудничества только положительные - четкое тз, своевременные комментарии, оплата в срок и всегда на связи. Всем рекомендую!
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