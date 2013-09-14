Требуется создать минималистичный дизайн в светло-голубых тонах. Пример: http://sigmachange.ru/ Страницы: 1. Главная 2. Личный кабинет 3. Страница оформления заявки 4. Страница статуса заявки 5. Текстовая страница (новости, правила, то есть в данном случае основной акцент на форматирование текста: межстрочный интервал, абзацы, ...
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Необходимо сделать редизайн сайта domus-teplo.ru На выходе должен быть дизайн в psd. Нужен дизайн главной и 3-4 внутренних страниц (статьи, страница серии товара, страница конечного продукта, плюс корзина(заказ))
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