Дизайн для рассылки

Нужен дизайнер со вкусом.

Который бы мог делать такие штуки

В таком стиле.

https://monosnap.com/image/MVGrfF83SR6q8EKOlKvu1Ijyo/

https://monosnap.com/image/R64f0slusJJnA7IoYHqXkUM3l/

Что нужно будет делать ?

Мне пост нужна графика для текстов, для сайтов. То хедеры, то футеры то иконки, кнопки. Работы разные.

Задание

Нужно сделать дизайн для email рассылки

пример который нравиться

https://monosnap.com/image/8jacY5S5YyNTxR6iZqVEwPTlN/

https://monosnap.com/image/UuO4SCbbJOjKPnpXnZMfkcmvm/

https://monosnap.com/image/VhUBvUPxi4MNv9piHLTpx0p1x/

https://monosnap.com/image/TRCHwPCFGMsI9PFFBDFNTzqVO/

нужные блоки в рассылке

Вы узнаете в этом выпуске

что будет в след выпуске

понравился ли выпуск

такой еще блок https://www.monosnap.com/image/XKahn2E5xgeICl9P9ADW53TNI

блок отзывы

как и в руки надо сделать внизу блок для новостей. в котором вствляется 3 новости в одну линию.

хочется графики не мало в письмах. но при этом письмо должно мало весить.

разные блоки в письме должны отличаться цветом друг от друга.