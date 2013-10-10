Разработать дизайн страницы

Здравствуйте, Дизайнеры. Мне требуется дизайнер, физически находящийся в Кишиневе, для разработки ряда проектов. Проекты не сложные, дизайн сайтов различных тематик. Оплата наличными. Если таковые дизайнеры имеются, буду рад получить ваши контакты. Подробные описания проектов получает выбранный исполнитель. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать страницу по предложению Решения "Компьютеризация Школы".
Предоставляется Бренбук Компании от которой разрабатывается предложение.
Нужно в 3-D, схематично изобразить макет основных элементов школы (компьютерный класс, библиотека, рекреационная зона и т.д.) и при наведении на зону по якорю перемещаешься на ту часть страницы где описание этой зоны.
Наполнение информацией предоставляется.
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