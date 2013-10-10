Разработать дизайн страницы

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки205 просмотров
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Требуется разработать страницу по предложению Решения "Компьютеризация Школы".

Предоставляется Бренбук Компании от которой разрабатывается предложение.

Нужно в 3-D, схематично изобразить макет основных элементов школы (компьютерный класс, библиотека, рекреационная зона и т.д.) и при наведении на зону по якорю перемещаешься на ту часть страницы где описание этой зоны.

Наполнение информацией предоставляется.

10 лет назад
great7177
Владимир 
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
webstyle_08
Елена 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$100
2 дня
Большое спасибо! Работа выполнена очень быстро и профессионально. Непременно будем сотрудничать в дальнейшем.
Отличный работодатель. Рекомендую. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
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