Редизайн для сайта во вложениие тз для сайта ulasp.org Желательно высылать свое виденье дизайна в набросках мне на почту [email protected] Нужен профессиональный исполнитель который обращает внимание на детали вплоть до шрифта. делая дизайн уникальным
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать редизайн сайта.
Создание нового шаблона для joomla 1.5 согласно тех задания и пожеланий заказчика.
сайт: www.stalmira.com.ua
1 Разработать уникальный дизайн согласно usability анализа расположенного по ссылке:
2 Дизайн главной, и вложенных страниц будет отличатся. Также отображение в любых браузерах должно быть идентичным.
3 Отображение в браузерах мобильных телефонов должно отвечать лучшим традициям 21 века.
3 После утверждения заказчиком установить темплету на сайт.
4 Провести тестирование (выявление ошибок) связанных с редизайном.
5 Провести тестирование на удобство использования сайта пользователями как на pc так и на мобильных телефонах.
6 Провести тестирование на скорость загрузки сайта.
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