Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок230 просмотров
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Требуется сделать редизайн сайта.

Создание нового шаблона для joomla 1.5 согласно тех задания и пожеланий заказчика.

сайт: www.stalmira.com.ua

1 Разработать уникальный дизайн согласно usability анализа расположенного по ссылке:

stalmira.com.ua/S.pdf

2 Дизайн главной, и вложенных страниц будет отличатся. Также отображение в любых браузерах должно быть идентичным.

3 Отображение в браузерах мобильных телефонов должно отвечать лучшим традициям 21 века.

3 После утверждения заказчиком установить темплету на сайт.

4 Провести тестирование (выявление ошибок) связанных с редизайном.

5 Провести тестирование на удобство использования сайта пользователями как на pc так и на мобильных телефонах.

6 Провести тестирование на скорость загрузки сайта.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
10 лет назад
mrpeer_1
50 летГреция
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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