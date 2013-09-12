Переделка сайта, дизайна

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки157 просмотров
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Требуется переделать сайт www.rusedu.ru создать новый уникальный дизайн добавить несколько разделов в меню, Исправить мелкие баги,улучшить админку,, личные кабинеты пользователей сделать кой какую автоматизацию в личном кабинете пользователя

10 лет назад
belov-bs
Сергей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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