Доработать сайт на Joomla.

Есть сайт, который планируется использовать для компании занимающейся бухгалтерскими услугами. Нужно добавить в основное меню пункты ЦЕНЫ, УСЛУГИ, ОТЗЫВЫ, ПРОЕКТЫ. Сделать вертикальный перечень услуг доступный с любой страницы сайта (где-то сбоку, справа скорее всего). Добавить кнопки социальных сетей. В шапке сайта прописать контакты, поставить логотип и слоган. Добавить форму заказа доступную с каждой страницы сайта. Поставить карту проезда в контакты. Создать 2-3 отдельных модуля на Главной для отзывов клиентов с фото и подписью.

Возможно, еще какие-то нюансы нужно будет сделать. Подробнее обсудим с выбранным исполнителем.

Ну, и нужно будет краткое руководство, как пользоваться админкой.

Просьба в отклике на проект указывать стоимость вашей работы и сроки выполнения. Спасибо!