Дизайн экологической компании

Здравствуйте, нужно изменить несколько элементов шаблонного дизайна сайта. Шаблон wordpress voidy. Дизайн сделать на тему строительства (кровля). 1) Полностью отрисовать шапку, я вам дам картинку, которая в шапке (фоновый рисунок), вы сделаете ее дизайн. 2) В стиль ...