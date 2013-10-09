Новые изображения в макет

Сайт похожий на http://concept-interior.ru/ По типу сайта визитки Название: Gakova Interior Дизайн и архитектурное проектирование интерьера Есть картинка для шапки и фона.
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Вместо представленных на макете изображений - Нужно сделать 10 изображений категорий товаров , 1 изображение с логотипами компаний производителей, Изменить логотип, вставить в шапку номер телефона (вместо поиска).
Категории товаров:
Аксессуары
Биде
Ванны
Душевые
Мебель
Полотенцесушители
Радиаторы
Раковины
Смесители
Унитазы
макет - http://livedemo00.template-help.com/wordpress_40239/
Пишите стоимость и сроки.
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