Новые изображения в макет

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки148 просмотров
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Вместо представленных на макете изображений - Нужно сделать 10 изображений категорий товаров , 1 изображение с логотипами компаний производителей, Изменить логотип, вставить в шапку номер телефона (вместо поиска).

Категории товаров:

Аксессуары

Биде

Ванны

Душевые

Мебель

Полотенцесушители

Радиаторы

Раковины

Смесители

Унитазы

макет - http://livedemo00.template-help.com/wordpress_40239/

Пишите стоимость и сроки.

10 лет назад
petrovichus
Олег 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mochulskiy
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$30
2 дня
Всё сделано отлично и в срок - сотрудничеством доволен.
Олег, отличный заказчик. Все четко и ясно. Оплата моментальная. Рекомендую!
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