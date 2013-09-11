Веб-дизайнер

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Условия
- работа на дому
- рабочий график очень гибкий
- оплата по результатам собеседования. Но мы очень ценим хороших специалистов, в готовы платить больше, чтобы вы были с нами навсегда
- эта вакансия на должность единственного и главного дизайнера в компании! Сейчас мы нанимаем фрилансеров для наших работ, но хотим нанять мотивированного хорошего дизайнера в наш штат на полный рабочий день. Все проблемами, с которыми вы будете сталкиваться, вы должны будете решать сами. Мы ставим вам задания, вы выполняете их как хотите.
- Вы должны уметь работать быстро, качественно и улаживаться в дедлайны.
Для нас не важны ваши дипломы и опыт работы, главное мотивация, дисциплина и любовь к своему делу. Работа только с графическими редакторами, но знание HTML и CSS приветствуется.
Так как работа на дому дисциплина и самоорганиция очень важны!
- умение хорошо выполнять инструкции!!! Поэтому будьте внимательны к тому что мы требуем для рассмотрения Вашей вакансии!
Примеры заданий, которые вам придется выполнять:
- создать 20 разных дизайнов для «Оrder NOW!” кнопок.
- создать 5 темплейтов для продажных страниц
- создать логотип для нового продукта
Здесь вы можете найти долю того что нужно будет делать:
http://marmaladeguide.com/ap3/?ap_preview_template...
http://marmaladeguide.com/ap3/?ap_preview_template...
http://marmaladeguide.com/ap3/?ap_preview_template...
http://marmaladeguide.com/ap3/?ap_preview_template...
http://marmaladeguide.com/ap3/?page_id=69
Если вас интересует эта работа:
1) Отправьте Ваше резюме на английском языке в .doc формате прикрепленное к вашему письму сюда (обязательно желаемый уровень заработной платы и линк к портфолио):
Subject — WEB-Designer + Your Full Name
2) Несколько предложений на английском про Вас и почему Вы заинтересованы этой работой написанных в листе.
Резюме всех хороших кандидатов будут рассматриватся начальником из Канады поэтому все должно быть на английском!
Спасибо,
Назар
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