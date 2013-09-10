Создание landing page

требуется изготовить несколько landing pages

примерный макет для каждой странички есть. Нужно лишь, сохранив расположение элементов изменить графические составляющие . От исполнителя требуется хороший уровень знания графики и умение работать с уникальной графикой.

предпочтение будет отдано тем кто за минимальный срок сможет сделать дизайн.

Всего порядка одностраничных лэндингов.

бюджет указываю ориентировочный.