Дизайнер посадочных страниц

Требуется дизайнер для отрисовки красивого дизайна для портала больных людей. Ресурс во благотворительность, и не будет нести никакой выгоды. Версткой и разработкой буду заниматься сам по мере свободного времени. Кто хочет помочь смертельно больным людям, ...