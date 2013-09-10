Добрый день! есть сайт http://pravda-odna.com. Задача переоформить: 1. нарисовать классную шапочку 2. небольшой дизайн футера 3. сменить иконки и панельки этапы работы: 1. ...
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Агентству интернет-маркетинга требуется дизайнер посадочных страниц на удаленную работу для постоянного сотрудничества.
Требования к кандидатам:
Опыт создания посадочных страниц – обязателен
Портфолио созданных посадочных страниц
Что нужно будет делать:
Рисовать макеты посадочных страниц
Верстать нарисованные посадочные страницы (не обязательно, по согласованию)
Будет много интересных заказов
Пишите сколько будет стоить, какие сроки и обязательно указывайте примеры работ. Также пишите, сколько сможете реализовывать таких проектов в месяц
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