Дизайнер посадочных страниц

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок139 просмотров
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Агентству интернет-маркетинга требуется дизайнер посадочных страниц на удаленную работу для постоянного сотрудничества.

Требования к кандидатам:

Опыт создания посадочных страниц – обязателен

Портфолио созданных посадочных страниц

Что нужно будет делать:

Рисовать макеты посадочных страниц

Верстать нарисованные посадочные страницы (не обязательно, по согласованию)

Будет много интересных заказов

Пишите сколько будет стоить, какие сроки и обязательно указывайте примеры работ. Также пишите, сколько сможете реализовывать таких проектов в месяц

10 лет назад
Alfalanding
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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