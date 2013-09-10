Креативной студии на длительную и плодотворную работу (по удаленке) требуется WEB-дизайнер.

Основные задачи:

Подбор стиля и прорисовка макетов согласно брифу.

Участие в подготовке креативной концепции и консультация по творческим вопросам.

Разработка дизайна, разработка прототипов, создание визуалов, баннеров, иллюстраций, дизайн-макетов

Авторский надзор за проектом, до этапа сдачи.

Навыки: уверенное владение Adobe Photoshop/Adobe Illustrator, Flash/Corel Draw

Поддерживаем: Инициативость и творческий потенциал, тягу к развитию и самореализации

Отвергаем: Уныние и расхлябанность, безответственность, реплики «что мне делать» и «это невозможно сделать»

Гарантируем отсутствие: факапов, цейтнодов, тупых клиентов и невнятных заданий

P/S/ Опыт можно наработать, а вот умение находить решение быть должно изначально

Оплата попроектно либо в конце месяца. Бонусы и фишки будут.