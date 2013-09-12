Требование обязательное: 1. на сайте будет много компаний, перечень компании где можно воспользоваться дисконтной карточкой. схема дизайна. 2. дизайн должен быть сделан на artisteer с темой на друпал. шапка, баннер ротатор, потом идет меню слева (как фильтр) и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, необходим дизайн e-mail Шаблона для рассылок бренда Victoria's Secret.
Наш сайт http://victoria4you.ru/ .
В прикрепленном файле бывшая шапка и футер рассылки.
Пишите цену и сроки...желательны примеры работ.
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется нарисовать хороший Landing Page. Нужен фрилансер с опытом создания подобных страничек. Срок 2 дня. Текст составлен. нужно только отрисовать Цену не загибайте.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно составить прототип(скелет) интернет магазина игр. Нужен хороший профессионал.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт http://skibike.ru/ Нужно красиво оформить и сверстать несколько страниц, чтоб они нормально смотрелись на любых разрешениях, начиная от 1024. 1) http://skibike.ru/about/payment-and-delivery/ в приложении есть иконки для неё. 2) http://skibike.ru/about/terms-of-return/ в начале страницы нужно добавить текст, желательно к картинками ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо отрисовка дизайна регионального сайта пластиковых окон (Главная, 2-3 внутренних страницы, 3-4 баннера). Предпочтителен белый фон, чёрный текст. Просьба указывать ссылку на портфолио, контакты. Важны сроки выполнения работ! Оплата удобным Вам способом.Завершен10 лет назад
Доброго времени суток! Действующему сайту http://mimikaphoto.ru требуется редизайн по примеру Жду фрилансеров с Украины, с хорошим портфолио, готовых выполнить мой заказ. Подробности - ЛС, skype, emailДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен простой и симпатичный дизайн сайта компании, которая занимается поставкой геосинтетики и станков по металлу. Разделы сайта: - Новости - О компании - Контактная информация - КаталогЗавершен10 лет назад
Собственно нужен удобный, красивый и понятный дизайн рассчитанный на подростковую аудиторию (девочки 8-15 лет) Только для тех исполнителей, которые уже делали сайты на указанную аудиторию, и есть портфолио в данной областиДизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Разработать дизайн сайта для компании - производителя воздушных шаров. Дизайн должен быть современным, лаконичным и веселым. Разрешено использование следующих цветов: синий, зеленый, розовый, белый, серый + Разработка всего фирменного стиля компании. старый сайт: http://sharte.com.ua/ Более подробно уже при выборе исполнителя. ...Завершен10 лет назад
- $1000
Приветствую, друзья и коллеги! :-) Помогите решить проблему одной знакомой фабрики мебели. Хотят сайт, но с ТЗ у них всё плохо, практически вытаскивать всё приходится. В общем, прикладываю то, что удалось собрать и макеты баннеров в том числе. Оцените ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт10 лет назад