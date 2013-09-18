Дизайн сайта + фирменный стиль

$1000
Дизайн сайтовЗавершен24 заявки201 просмотр
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Разработать дизайн сайта для компании - производителя воздушных шаров.

Дизайн должен быть современным, лаконичным и веселым.

Разрешено использование следующих цветов: синий, зеленый, розовый, белый, серый

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Разработка всего фирменного стиля компании.

старый сайт: http://sharte.com.ua/

Более подробно уже при выборе исполнителя.

Цена на все про все 700 дол.

Дизайн сайта
10 лет назад
Anatoliya111
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
nikavera
Вера 
37 летМолдова
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
73 отзыва
10 лет назад
$800
7 дней
Проработали с Верой достаточно большую работу! Мне все понравилось! Несколько вариантов дизайна и фир.стиля. После, как мы остановились на одном варианте, все доработки (а их было не мало) были сделаны в минимальные сроки. Большим плюсом является, то, что Вера предлагает еще и свое видение того или иного момента - все таки я не дизайнер, и чего то могу не понимать. Рекомендую Веру как профессионала в своем деле!! Буду и дальше обращаться только к ней! Спасибо.
Работать с Анной очень и очень приятно. Постоянно на связи. Оплата в полном объёме + бонус. Спасибо большое за проект и за приятное отношение. Буду рада продолжить работать с Вами над другими проектами. Рекомендую Анну как честного и порядочного заказчика.
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