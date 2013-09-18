Дизайн сайта + фирменный стиль

Проработали с Верой достаточно большую работу! Мне все понравилось! Несколько вариантов дизайна и фир.стиля. После, как мы остановились на одном варианте, все доработки (а их было не мало) были сделаны в минимальные сроки. Большим плюсом является, то, что Вера предлагает еще и свое видение того или иного момента - все таки я не дизайнер, и чего то могу не понимать. Рекомендую Веру как профессионала в своем деле!! Буду и дальше обращаться только к ней! Спасибо.