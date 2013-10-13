Компания является управляющей компанией,Поэтому сайт данной компании должен быть максимально удобен в использовании жильцами.Зарегистрированным пользователям должны быть доступны все привилегии необходимые для удобного контроля своего жилья (видеонаблюдение), счетов и актов с возможностью оплаты не выходя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания предлагает автобусные туры в Стамбул из Киева.
Необходимо нарисовать сайт-визитку.
Меню: Главная, О компании (имеет подменю: Документы, История, Автобусный парк), Наши туры, Фотогалерея, Контакты
В шапке также должны быть: телефоны, мыло, языковая версия (укр., турецкий), лого.
Логотипа нет - необходимо нарисовать.
На главной странице должны присутствовать следующие блоки:
Возможно использование слайдера, но не обязательно, инфо текст с заглавием и картинками, блок "Горящие туры" (дата выезда, текстовое описание, маленькая картинка), форма обратной связи (имя, мыло, телефон, сообщение).
футер: телефоны, копирайт, счетчик
Допускаеться использование следующей цветовой гаммы: темно-бордовый, золотой, белый, голубой, красный, черный, серый.
Цена главной вместе с лого 100 дол., цена внутренней 10 дол.
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $500
Разработка нового дизайна для сайта: mapsshop.ru Вот, что уже сделанно: http://onlinekarty.ru/ Берётся за основу сайт самсунга, как вдохновение для создания нового дизайна: http://www.samsung.com/pl/consumer/home-appliances/vacuum-cleaners/robot/VR10F71UCBC/EO Есть много своих особенностей, которые нужно придумывать самостоятельно. Также нужно нарисовать некоторые элементы. Потому требуется человек ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать дизайн сайта по фитнесу. Всего 2 страниц: 1 главная страница, 1 внутренняя типовая. На главной странице шапка, главное меню, дополнительное меню, баннер (статичный), футер и т.д. Внутренняя - упрощенная версия главной страницы. Нужно сделать стильно в темных ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Добрый день нужно от рисовать дизайн сайта коммерческой тематике, в принципе на постоянной основе сейчас нужно 8 страниц псд сделать так как заказов многоДизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад
нужен срочно не сложный дизайн сайта. шаблон где что располагается есть - никаких сложных графических решений не требуется. просто красиво оформить те блоки что уже даны и указано их расположение. в то же время должно присутствовать ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Нужны некоторые доработки по макету сайта. psd исходники имеются Ищу фрилансера с Украины который свободен до среды и готов выполнить мой проект. Жду фрилансеров с отзывами и хорошим портфолиоДизайн сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
1. Для раздела Услуги (сайта ветеринарной тематики)— графические пункты (что то подобное на этой странице http://vet-03.com/uslugi-na-domu-veterinara). Опять же, не оторванные от смысла и названия услуги картинки. Сколько пунктов услуг будет? Давайте перечислю по порядку: Вызов ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Требуется разработать интерфейс для нового раздела действующего сайта. ТЗ вышлю по почте.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
Необходимо изготовить дизайн главной страницы сайта + 1 текстовую страницу + сверстать указанные страницы. На главной должно быть: шапка с названием сайта и форма для авторизации (ввод логина, пароля + кнопка "войти") Блок информации о компании, красивая ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужен дизайн для сайта проката машин. гласная страница каталог машин каталог украшений новости Конаткты вот перечень страниц оплата по факту,без предоплатДизайн сайтов31 заявкаЗакрыт10 лет назад