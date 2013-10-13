Дизайн сайта

$110
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка223 просмотра
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Компания предлагает автобусные туры в Стамбул из Киева.

Необходимо нарисовать сайт-визитку.

Меню: Главная, О компании (имеет подменю: Документы, История, Автобусный парк), Наши туры, Фотогалерея, Контакты

В шапке также должны быть: телефоны, мыло, языковая версия (укр., турецкий), лого.

Логотипа нет - необходимо нарисовать.

На главной странице должны присутствовать следующие блоки:

Возможно использование слайдера, но не обязательно, инфо текст с заглавием и картинками, блок "Горящие туры" (дата выезда, текстовое описание, маленькая картинка), форма обратной связи (имя, мыло, телефон, сообщение).

футер: телефоны, копирайт, счетчик

Допускаеться использование следующей цветовой гаммы: темно-бордовый, золотой, белый, голубой, красный, черный, серый.

Цена главной вместе с лого 100 дол., цена внутренней 10 дол.

Дизайн сайта
10 лет назад
Anatoliya111
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Olisha
Ольга 
45 летМолдова
12 лет в сервисе
Была
2 часа назад
10 лет назад
$100
3 дня
Проект выполнен хорошо, доработки были сделаны оперативно. Рекомендую!
Только положительные эмоции от работы.Своевременная оплата . Рекомендую к сотрудничеству.
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