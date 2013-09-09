Дизайн главной страницы

Разработка нового дизайна для сайта: mapsshop.ru Вот, что уже сделанно: http://onlinekarty.ru/ Берётся за основу сайт самсунга, как вдохновение для создания нового дизайна: http://www.samsung.com/pl/consumer/home-appliances/vacuum-cleaners/robot/VR10F71UCBC/EO Есть много своих особенностей, которые нужно придумывать самостоятельно. Также нужно нарисовать некоторые элементы. Потому требуется человек ...
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Компания является управляющей компанией,Поэтому сайт данной компании должен быть максимально удобен в использовании жильцами.Зарегистрированным пользователям должны быть доступны все привилегии необходимые для удобного контроля своего жилья (видеонаблюдение), счетов и актов с возможностью оплаты не выходя из дома. Основной задачей является сделать повседневные рутинные заботы максимально удобными без необходимости куда-либо идти, чтобы сделать заявку на обслуживание.
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