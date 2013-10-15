Дизайн сайта по фитнесу

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Необходимо создать дизайн сайта по фитнесу.

Всего 2 страниц: 1 главная страница, 1 внутренняя типовая.

На главной странице шапка, главное меню, дополнительное меню, баннер (статичный), футер и т.д.

Внутренняя - упрощенная версия главной страницы.

Нужно сделать стильно в темных тоннах.

Срок - 5-6 дней.ж

Дизайн сайта
10 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$130
4 дня
Сделал отлично работу.
Все прошло успешно. Оплата во время
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