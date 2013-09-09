Дизайн главной + 1 текстовая страница

Необходимо изготовить дизайн главной страницы сайта + 1 текстовую страницу + сверстать указанные страницы.

На главной должно быть: шапка с названием сайта и форма для авторизации (ввод логина, пароля + кнопка "войти")

Блок информации о компании, красивая картинка с графиком, ряд отзывов с фотографиями людей (фото помещается около имени пользователя, под этим текст отзыва), ссылки на правила, страницу регистрации (делать не надо), ссылка на страницу статистики.

Внизу красивый футер, содержащий название компании, год выпуска, копирайт и т.д.

Бюджет до 200 USD

На выходе должен быть psd макет обеих страниц в слоях (по 1 файлу на каждую страницу) + архив с сверстанным html, css, js и т.д.

Пожалуйста, НЕ присылайте заявки только с суммой. Указывайте, пожалуйста, ссылку на Ваше портфолио, срок, когда можете приступить, примерный срок исполнения задачи.

Спасибо