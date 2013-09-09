Дизайн главной + 1 текстовая страница

Добрый день Нужно разработать форму для заказа для сайта www.gmtrade.ru и две кнопки для сайта www.motodef.ru. Бюджет — 1 000 рублей. Сразу оговорюсь: я не плачу за Ваше имя и толщину портфолио, я не собираюсь переплачивать из-за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо изготовить дизайн главной страницы сайта + 1 текстовую страницу + сверстать указанные страницы.
На главной должно быть: шапка с названием сайта и форма для авторизации (ввод логина, пароля + кнопка "войти")
Блок информации о компании, красивая картинка с графиком, ряд отзывов с фотографиями людей (фото помещается около имени пользователя, под этим текст отзыва), ссылки на правила, страницу регистрации (делать не надо), ссылка на страницу статистики.
Внизу красивый футер, содержащий название компании, год выпуска, копирайт и т.д.
Бюджет до 200 USD
На выходе должен быть psd макет обеих страниц в слоях (по 1 файлу на каждую страницу) + архив с сверстанным html, css, js и т.д.
Пожалуйста, НЕ присылайте заявки только с суммой. Указывайте, пожалуйста, ссылку на Ваше портфолио, срок, когда можете приступить, примерный срок исполнения задачи.
Спасибо
- Похожие заказы
- $30Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужен дизайн для сайта проката машин. гласная страница каталог машин каталог украшений новости Конаткты вот перечень страниц оплата по факту,без предоплатДизайн сайтов31 заявкаЗакрыт10 лет назад
необходимо нарисовать дизайн для продающей страницы концепт: светлый, много "воздуха" крупные элементы и хорошая прорисовка деталей. рассмотрю предложения, только с примерами работ. в будущем необходимо еще 7 страницЗавершен10 лет назад
- $50
Необходимо очень срочно (до завтрашнего утра) разработать дизайн сайта на 1 разворот страницы. Деятельность - бухгалтерские услуги.Завершен10 лет назад
Специфика: Ремонт ноутбуков, планшетов, моноблоков. Дизайн сайта должен отвечать последним тенденциям и быть максимально легким в использовании и восприятии. Все выпадающие меню должны быть с тенями. Цветовая гамма Сочетание на сайте: салатовый или голубой, серый, белый вполне устраивает. Примеры: http://www.stahanov.ru/ ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть на сайте оформленный модуль. Нужно его переоформить под новые требования, добавить/убрать элементы, дорисовать чего не хватает. Общение с исполнителем голосом по скайпу в рабочее времяДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Компания занимается утилизацией мусора и бытовых отходов. Необходимо сделать шаблон сайта в Photoshop. В шаблоне должны быть следующие страницы: 1. Главная страница: а. Рекламный слайдер из 5 слайдов. Пример тут: https://www.wm.com/index.jsp ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать дизайн посадочной страницы (Landing page) и выгрузить ее в систему http://lpgenerator.ru/ Сделать нужно в кратчайшие сроки! Бюджет обсуждается Схематическое тз в приложенииДизайн сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать сайт под строительство жилого комплекса На сайте будет информация не о разных строящихся проектах строительной компании, а об одном конкретном жилом комплексе состоящем из 8 домов. Мы можем подготовить любые рендеры, уже общие планы ...Завершен10 лет назад