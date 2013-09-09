Дизайн сайта тех услуг

Дизайн сайтовЗакрыт31 заявка185 просмотров
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Специфика: Ремонт ноутбуков, планшетов, моноблоков.

Дизайн сайта должен отвечать последним тенденциям и быть максимально

легким в использовании и восприятии. Все выпадающие меню должны быть с тенями.

Цветовая гамма

Сочетание на сайте: салатовый или голубой, серый, белый вполне устраивает.

Примеры: http://www.stahanov.ru/ - приятное сочетание цветов. Красивый дизайн.

http://notebook1.ru/ - на мой взгляд удачно расписана информация по маркам ноутбуков.

ВНИМАНИЕ! Без предоплаты, аванс после показа первого эскиза.

Ищу дизайнера с хорошим портфолио и отзывами

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену

Дизайн сайта
10 лет назад
doberalit
37 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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