Форма заказа + кнопки + дальнейшики заказы

Требуется сделать дизайн посадочной страницы (Landing page) и выгрузить ее в систему http://lpgenerator.ru/ Сделать нужно в кратчайшие сроки! Бюджет обсуждается Схематическое тз в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Нужно разработать форму для заказа для сайта www.gmtrade.ru и две кнопки для сайта www.motodef.ru. Бюджет — 1 000 рублей.
Сразу оговорюсь: я не плачу за Ваше имя и толщину портфолио, я не собираюсь переплачивать из-за того, что у меня коммерческие проекты, а значит с меня можно «срубить бабла». Если Вы начинающий дизайнер, у Вас такие же шансы, как и у тяжеловесов этого сайта.
Все проекты, которые я заказывал совместно с дизайнерами дорабатывались, так как не всё, что представляет дизайнер меня устраивает. Поэтому если Вы работает по типу «Заказчик — ты дурак, что я сделал, то и „хавай“ — не пишите мне, не тратьте моё и Ваше время.
Будьте готовы, что Ваш первоначальный вариант нужно будет немного доработать. За доработку не доплачиваю, так как плачу за результат, а не за потраченной Вами время и количество переделок.
Также не пишите те, кто уже загружен проектами и выполнить мой заказ может только через хх дней. Заказ небольшой, работы немного, поэтому нет смысла растягивать проект на недели.
Оптимально будет, если Вы в комментарии к заказу или в личку пришлёте сразу примеры Ваших работ, которые по Вашему мнению, похожи на мой заказ. Большим плюсом будет, если Вы представите наброски по моему заказу.
Если Вас не устраивает сумма, но Вы готовы дать то, что мне нужно — озвучьте свою цену.
1. Во вложении то, как я вижу форму заказа.
Форма должна быть строгой и стильной, без излишеств. http://www.night-money.ru/diablo-3/sell_gold.html — в целом нравится их оформление; не нравятся строки на всю ширину формы из-за чего она по размеру на полстраницы, поэтому в моём варианте почти всегда задействованы две столбца.
www.gmtrade/archeage — тут и на аналогичных страницах будет размещаться форма.
Также нужна будет форма заказа, когда он уже сделан. То есть клиент нажал „Сделать заказ“, страница перегружается и идёт описание его заказа — вот это описание и нужно. Эта форма будет мало чем отличаться от непосредственно формы заказа.
Проработка формы заказа включает в себя дизайн кнопок „Связаться с консультантом“ и " Сделать заказ».
2. Нужно разработать кнопки для www.motodef.ru — нынешние кнопки можно посмотреть в слайдере. Не нравится, что они срезаны с одного края, что противоречит общему дизайну сайта, который прямоугольный и квадратный. Кнопки также должны быть строгими и стильными. Как известно, кнопка «Купить» одна из самых важных на сайте.
3. Дизайнер, который будет выбран, получит в будущем ещё несколько заказов на доработку сайтов www.gmtrade.ru и www.motodef.ru. В частности для gmtrade нужно разработать верхнюю шапку, изменить меню, проработать левый блок, сделать несколько внутренних страниц и т.д. На motodef тоже работы много.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать сайт под строительство жилого комплекса На сайте будет информация не о разных строящихся проектах строительной компании, а об одном конкретном жилом комплексе состоящем из 8 домов. Мы можем подготовить любые рендеры, уже общие планы ...Завершен10 лет назад
необходим дизайн магазина мебели. требуется дизайн: 1. главная страница (слайдер, популярные товары и т.п.) 2. страница раздела в 2х цветовых исполнениях (только цвет схема) 3. страница товара 4. страница товара "на заказ" 5. страница списка ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт10 лет назад
Задача: Изменить данный дизайн http://www.optogan.ru/products/led_lamps Сайт будет подобным, но чтобы не полностью копировать оригинал, нужно что-то по мелочам изменить. Данная страница будет главной + основное это страницы каталога http://www.optogan.ru/products/led_lamps/industrial_lighting Предлагайте цену, сроки и условия сотрудничества.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть продающий текст, надо сверстать под него несложный лендинг. С дизайном подобным: maked.com.ua Пишите сразу в скайп (есть в контактах).Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть готовый шаблон http://handel.fresh-pixel.com/ с .psd исходниками. Задача: изменить некоторые элементы - иконки, дорисовать что-то. В итоге Тематика сайта - продажа банного оборудования: печи, трубы... Вообщем приблизить внешне сайт к данной тематике. Предлагайте сразу стоимость (главная, внутренние), сроки, условия ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
Добоый день! Необходимо сделать дизайн для 5ти одностраничников!Завершен10 лет назад
Необходимо создать новый современный дизайн для сайта tppnv.ru, и затем сверстать его в html. Основные требования: вертикальное меню. Страницы: -главная -полная страница новости. -страница сайта. -вопрос-ответ.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн одной страницы сайта китайского ресторана. Схема страницы и уточнения к дизайну будут отправлены выбранному нами исполнителю.Завершен10 лет назад