Форма заказа + кнопки + дальнейшики заказы

Добрый день

Нужно разработать форму для заказа для сайта www.gmtrade.ru и две кнопки для сайта www.motodef.ru. Бюджет — 1 000 рублей.

Сразу оговорюсь: я не плачу за Ваше имя и толщину портфолио, я не собираюсь переплачивать из-за того, что у меня коммерческие проекты, а значит с меня можно «срубить бабла». Если Вы начинающий дизайнер, у Вас такие же шансы, как и у тяжеловесов этого сайта.

Все проекты, которые я заказывал совместно с дизайнерами дорабатывались, так как не всё, что представляет дизайнер меня устраивает. Поэтому если Вы работает по типу «Заказчик — ты дурак, что я сделал, то и „хавай“ — не пишите мне, не тратьте моё и Ваше время.

Будьте готовы, что Ваш первоначальный вариант нужно будет немного доработать. За доработку не доплачиваю, так как плачу за результат, а не за потраченной Вами время и количество переделок.

Также не пишите те, кто уже загружен проектами и выполнить мой заказ может только через хх дней. Заказ небольшой, работы немного, поэтому нет смысла растягивать проект на недели.

Оптимально будет, если Вы в комментарии к заказу или в личку пришлёте сразу примеры Ваших работ, которые по Вашему мнению, похожи на мой заказ. Большим плюсом будет, если Вы представите наброски по моему заказу.

Если Вас не устраивает сумма, но Вы готовы дать то, что мне нужно — озвучьте свою цену.

1. Во вложении то, как я вижу форму заказа.

Форма должна быть строгой и стильной, без излишеств. http://www.night-money.ru/diablo-3/sell_gold.html — в целом нравится их оформление; не нравятся строки на всю ширину формы из-за чего она по размеру на полстраницы, поэтому в моём варианте почти всегда задействованы две столбца.

www.gmtrade/archeage — тут и на аналогичных страницах будет размещаться форма.

Также нужна будет форма заказа, когда он уже сделан. То есть клиент нажал „Сделать заказ“, страница перегружается и идёт описание его заказа — вот это описание и нужно. Эта форма будет мало чем отличаться от непосредственно формы заказа.

Проработка формы заказа включает в себя дизайн кнопок „Связаться с консультантом“ и " Сделать заказ».

2. Нужно разработать кнопки для www.motodef.ru — нынешние кнопки можно посмотреть в слайдере. Не нравится, что они срезаны с одного края, что противоречит общему дизайну сайта, который прямоугольный и квадратный. Кнопки также должны быть строгими и стильными. Как известно, кнопка «Купить» одна из самых важных на сайте.

3. Дизайнер, который будет выбран, получит в будущем ещё несколько заказов на доработку сайтов www.gmtrade.ru и www.motodef.ru. В частности для gmtrade нужно разработать верхнюю шапку, изменить меню, проработать левый блок, сделать несколько внутренних страниц и т.д. На motodef тоже работы много.