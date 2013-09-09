Нужен дизайн для сайта

Добрый день Нужно разработать форму для заказа для сайта www.gmtrade.ru и две кнопки для сайта www.motodef.ru. Бюджет — 1 000 рублей. Сразу оговорюсь: я не плачу за Ваше имя и толщину портфолио, я не собираюсь переплачивать из-за ...