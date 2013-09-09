Добработать дизайн

Добрый день Нужно разработать форму для заказа для сайта www.gmtrade.ru и две кнопки для сайта www.motodef.ru. Бюджет — 1 000 рублей. Сразу оговорюсь: я не плачу за Ваше имя и толщину портфолио, я не собираюсь переплачивать из-за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужны некоторые доработки по макету сайта. psd исходники имеются
Ищу фрилансера с Украины который свободен до среды и готов выполнить мой проект.
Жду фрилансеров с отзывами и хорошим портфолио
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