Нарисовать дизайн сайта по шаблону

нужен срочно не сложный дизайн сайта. шаблон где что располагается есть - никаких сложных графических решений не требуется. просто красиво оформить те блоки что уже даны и указано их расположение.

в то же время должно присутствовать чувство стиля и достаточный опят. люди без опыта не нужны.

работа срочная - выполнить надо сегодня. предпочтение отдаётся тем кто дочитал до конца объявление