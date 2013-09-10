Нарисовать дизайн сайта по шаблону

Дизайн сайтовЗавершен9 заявок176 просмотров
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нужен срочно не сложный дизайн сайта. шаблон где что располагается есть - никаких сложных графических решений не требуется. просто красиво оформить те блоки что уже даны и указано их расположение.

в то же время должно присутствовать чувство стиля и достаточный опят. люди без опыта не нужны.

работа срочная - выполнить надо сегодня. предпочтение отдаётся тем кто дочитал до конца объявление

Дизайн сайта
10 лет назад
gree
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
erikwithagun
Александр 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Рекомендую как дизайнера который чётко выполняет ТЗ. спасибо за сотрудничество
Сотрудничеством доволен, Григорий настоящий профессионал. Четкое ТЗ, оплачено все вовремя. Рекомендую!
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