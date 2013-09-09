Веб-дизайнер

Интернет-агентств оSEOnity ищет талантливого и трудолюбивого web-дизайнера на постоянную удаленную работ. Задачи разные, от одностраничных сайтов и посадочных страниц Landing Page до крупных интернет проектов. Сроки адекватные, при их выполнении премии. Техническое задание выглядит в виде прототипа. По оплате только после просмотра портфолио и личной встречи.

Требования:

• Проживание в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области

• Наличие портфолио

• Выполнение в сроки

Условия работы:

• Удалённая, проектная работа.

• Встреча 2 – 3 раза в месяц

• Постоянные и интересные заказы