Веб-дизайнер

Добрый день нужно от рисовать 5 ледингов по тЗ ничего сложного или экзотического не будет есть тех задание и описание Бюджет на 5 100-150$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-агентств оSEOnity ищет талантливого и трудолюбивого web-дизайнера на постоянную удаленную работ. Задачи разные, от одностраничных сайтов и посадочных страниц Landing Page до крупных интернет проектов. Сроки адекватные, при их выполнении премии. Техническое задание выглядит в виде прототипа. По оплате только после просмотра портфолио и личной встречи.
Требования:
• Проживание в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области
• Наличие портфолио
• Выполнение в сроки
Условия работы:
• Удалённая, проектная работа.
• Встреча 2 – 3 раза в месяц
• Постоянные и интересные заказы
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