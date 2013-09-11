Дизайн лендинга для партнерской программы

Бюджет: 1200 р./проект 35.89 $ — 27.34 €

Дизайн лендинга (страницы) для партнерской программы

Требуется заглавная страница (лендинг) партнерской программы интернет магазина электроники, точнее графическая центральная часть страницы. Т.е. по факту это будет картинка, созданная по предоставленному шаблону, из которого ясно что и как размещать.

Вверху страницы горизонтальное меню. Дальше та самая графическая информация в виде одной широкой колонки и ниже трех обычных колонок. Вот именно эту картинку и надо нарисовать как то ярко и привлекательно. Ниже под ней идет поясняющей текст. Исполнителю предоставляется скриншот готового макета. Оплата Я.Деньгами вперед, после того, как вы покажите результат в JPG.