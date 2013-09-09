Дизайн шапки для сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок158 просмотров
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Доброго времени суток!

Для сайта www.ra-kraska.ru требуется отрисовка статичной шапки, оплата 1000 р.

ширина 1200

высота 250 пикс.

Слева на шапке нужно расположить наш логотип

Сам концеп (дизайн) шапки не продуман, нужно предложение от специалиста. Дизайн должне быть либо с рекламным уклоном, либо нейтральный, бизнес стиль.

Важно: На шапке будет располагаться анимационный баннер, в котором будут показываться выражения или высказывания великих людей.

Фон баннера будет обычный белый, на баннере просто показывается 1 текст, потом другой и тд...

Отрисовка баннера не требуется, но нужно учесть его вставку, поэтому, нужно сделать дизайн шапки так, что бы этот баннер вписывался в шапку!

10 лет назад
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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