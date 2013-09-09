Дизайн шапки для сайта

Компания предлагает автобусные туры в Стамбул из Киева. Необходимо нарисовать сайт-визитку. Меню: Главная, О компании (имеет подменю: Документы, История, Автобусный парк), Наши туры, Фотогалерея, Контакты В шапке также должны быть: телефоны, мыло, языковая версия (укр., турецкий), лого. Логотипа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Для сайта www.ra-kraska.ru требуется отрисовка статичной шапки, оплата 1000 р.
ширина 1200
высота 250 пикс.
Слева на шапке нужно расположить наш логотип
Сам концеп (дизайн) шапки не продуман, нужно предложение от специалиста. Дизайн должне быть либо с рекламным уклоном, либо нейтральный, бизнес стиль.
Важно: На шапке будет располагаться анимационный баннер, в котором будут показываться выражения или высказывания великих людей.
Фон баннера будет обычный белый, на баннере просто показывается 1 текст, потом другой и тд...
Отрисовка баннера не требуется, но нужно учесть его вставку, поэтому, нужно сделать дизайн шапки так, что бы этот баннер вписывался в шапку!
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