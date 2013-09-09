Редизайн действующего сайта

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки225 просмотров
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www.dagdiplom.ru подлежит редизайну в соответствии с вашими и нашими представлениями о современных сайтах с сохранением действующей структуры разделов и каталогов, а также функциональности. Сайт сделан на лицензии Битрикса, поэтому приветствуются специалисты именно этой ЦМС. Цену и концепции дизайна (если есть) предлагайте самостоятельно.

10 лет назад
kreed001
Евгений 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
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