Редизайн действующего сайта

Разработка нового дизайна для сайта: mapsshop.ru Вот, что уже сделанно: http://onlinekarty.ru/ Берётся за основу сайт самсунга, как вдохновение для создания нового дизайна: http://www.samsung.com/pl/consumer/home-appliances/vacuum-cleaners/robot/VR10F71UCBC/EO Есть много своих особенностей, которые нужно придумывать самостоятельно. Также нужно нарисовать некоторые элементы. Потому требуется человек ...