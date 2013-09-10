Оформить и сверстать несколько страниц в битриксе

Необходимо отрисовка дизайна регионального сайта пластиковых окон (Главная, 2-3 внутренних страницы, 3-4 баннера). Предпочтителен белый фон, чёрный текст. Просьба указывать ссылку на портфолио, контакты. Важны сроки выполнения работ! Оплата удобным Вам способом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://skibike.ru/
Нужно красиво оформить и сверстать несколько страниц, чтоб они нормально смотрелись на любых разрешениях, начиная от 1024.
1) http://skibike.ru/about/payment-and-delivery/
в приложении есть иконки для неё.
2) http://skibike.ru/about/terms-of-return/
в начале страницы нужно добавить текст, желательно к картинками или иконками:
"Если вещь не подошла вам по размеру её можно вернуть или обменять в течение месяца со дня получения, не считая дня доставки.
Просто отошлите нам товар обратно.
И мы в ответ высылаем нужный размер.
Стоимость доставки для обмена по почте России оплачиваем либо мы, если это произошло по нашей вине, либо покупатель, если это произошло по его желанию или ошибке.
Подробнее о возврате и обмене... (спойлер, под которым скрыт основной текст, располагающийся по ссылке http://skibike.ru/about/terms-of-return/ )"
3) Нужно объединить две страницы http://skibike.ru/about/bal-card/ и http://skibike.ru/about/discount-system/
Название будет "Дисконтная система"
Сначала идет проверка баланса карты, а ниже текст:
"У вас ещё нет дисконтной карты? Заполните анкету и получайте скидки сразу!"
4) В карточке товара, например http://skibike.ru/catalog/cube/velosiped_cube_acid_26_2013/
внизу есть 4 вкладки.
4.1) Оплата: В дальнейшем вкладка будет называться "выбор ростовки", сейчас она некорректно отображается на малых разрешениях, нужно справить.
4.2) Доставка: оформляется так же, как и задание №1 "1) http://skibike.ru/about/payment-and-delivery/
в приложении есть иконки для неё."
4.3) Гарантия: Страницу нужно оформить, желательно с иконками или картинками под любое разрешение.
4.4) Возврат: Оформляется аналогично заданию № 2 " http://skibike.ru/about/terms-of-return/ "
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