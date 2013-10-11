Дизайн сайта-визитки поставщика оборудования

Дизайн сайтовЗавершен35 заявок207 просмотров
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Нужен простой и симпатичный дизайн сайта компании, которая занимается поставкой геосинтетики и станков по металлу.

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Дизайн сайта
10 лет назад
zhilch
33 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$125
3 дня
Симпатично получилось. В срок Илья не уложился, но это покрывается низким ценником.
Все прошло успешно. Оплата во время
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