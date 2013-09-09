Редизайн действующего сайта

Приветствую, друзья и коллеги! :-) Помогите решить проблему одной знакомой фабрики мебели. Хотят сайт, но с ТЗ у них всё плохо, практически вытаскивать всё приходится. В общем, прикладываю то, что удалось собрать и макеты баннеров в том числе. Оцените ...