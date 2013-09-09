Редизайн действующего сайта

Нужен простой и симпатичный дизайн сайта компании, которая занимается поставкой геосинтетики и станков по металлу. Разделы сайта: - Новости - О компании - Контактная информация - Каталог
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Действующему сайту http://mimikaphoto.ru требуется редизайн по примеру
Жду фрилансеров с Украины, с хорошим портфолио, готовых выполнить мой заказ.
Подробности - ЛС, skype, email
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