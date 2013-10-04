Дизайн сайта по дверям и пластиковым окнам

$250
Дизайн сайтовЗавершен47 заявок280 просмотров
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Необходимо отрисовка дизайна регионального сайта пластиковых окон (Главная, 2-3 внутренних страницы, 3-4 баннера).

Предпочтителен белый фон, чёрный текст.

Просьба указывать ссылку на портфолио, контакты.

Важны сроки выполнения работ!

Оплата удобным Вам способом.

Дизайн сайта
10 лет назад
danny-boy
Даниил 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
webstyle_08
Елена 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$100
2 дня
Самые положительные впечатления: исполнительность, аккуратность и оперативность. Идёт навстречу пожеланиям заказчика, знает как красиво подать. Буду обращаться
Отличный работодатель. Рекомендую. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
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