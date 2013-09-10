Дизайн для сайта

Нужно дополнить/изменить дизайн, сделать страничку более живой. - Разбавить сайт тематическими картинками (сделать разделяющие полосы, линии) - систематизировать вид главной страницы.. расширить функционал. Подробное тз в прикрепленке. Бюджет по договоренности, СБР. Сайт на ASP.NET
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер для отрисовки красивого дизайна для портала больных людей. Ресурс во благотворительность, и не будет нести никакой выгоды. Версткой и разработкой буду заниматься сам по мере свободного времени. Кто хочет помочь смертельно больным людям, прошу откликнуться. Копирайт на вашу страничку будет всегда на странице. И на будущее будет приятно работать с такими людьми, есть платные заказы.
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