Дизайн для сайта

Требуется дизайнер для отрисовки красивого дизайна для портала больных людей. Ресурс во благотворительность, и не будет нести никакой выгоды. Версткой и разработкой буду заниматься сам по мере свободного времени. Кто хочет помочь смертельно больным людям, прошу откликнуться. Копирайт на вашу страничку будет всегда на странице. И на будущее будет приятно работать с такими людьми, есть платные заказы.