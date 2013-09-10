Разработка дизайна главной страницы сайта

Разработать дизайн главной страницы сайта о запасных частях для скутеров.

В приложении - ТЗ (Описание макета.odt) и собственно макет страницы (посмотреть -> Home.html)

Нужно разработать дизайн, кроме раздела "Преимущества..." (он будет в виде инфографики выполнен отдельно). Если "умеете" и инфографику - бюджет будет увеличен.

Рассматриваю предложения только с портфолио и отзывами.