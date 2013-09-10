Разработка дизайна главной страницы сайта

$250
Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок207 просмотров
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Разработать дизайн главной страницы сайта о запасных частях для скутеров.

В приложении - ТЗ (Описание макета.odt) и собственно макет страницы (посмотреть -> Home.html)

Нужно разработать дизайн, кроме раздела "Преимущества..." (он будет в виде инфографики выполнен отдельно). Если "умеете" и инфографику - бюджет будет увеличен.

Рассматриваю предложения только с портфолио и отзывами.

10 лет назад
Trawler
55 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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