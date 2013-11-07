Дизайн сайта с фильмами под iPad в стиле iOS 7

Сайт http://skibike.ru/ Нужно красиво оформить и сверстать несколько страниц, чтоб они нормально смотрелись на любых разрешениях, начиная от 1024. 1) http://skibike.ru/about/payment-and-delivery/ в приложении есть иконки для неё. 2) http://skibike.ru/about/terms-of-return/ в начале страницы нужно добавить текст, желательно к картинками ...