Организация перевозок по всему свету всеми видами транспорта. Нужны идеи дизайна. На сайте представлены функции: форма заявки на перевозку, личный кабинет для клиента, где он может видеть статус своих заказов; калькулятор тарифа; онлайн консультант; Меню верхнее (помельче): ...
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Нужно создать и насадить на Joomla простой дизайн для сайта-визитки энергетической компании.
т.е. нужно сделать
1) простой дизайн
2) вёрстку
3) насадить на Joomla
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