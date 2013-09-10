Создать и насадить на Joomla простой дизайн

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок179 просмотров
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Нужно создать и насадить на Joomla простой дизайн для сайта-визитки энергетической компании.

т.е. нужно сделать

1) простой дизайн

2) вёрстку

3) насадить на Joomla

Joomla
10 лет назад
kazkibergetic
Олег 
35 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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