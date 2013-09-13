Здравствуйте, нужно изменить несколько элементов шаблонного дизайна сайта. Шаблон wordpress voidy. Дизайн сделать на тему строительства (кровля).

1) Полностью отрисовать шапку, я вам дам картинку, которая в шапке (фоновый рисунок), вы сделаете ее дизайн.

2) В стиль шапки что-нибудь нарисовать на фоновых полосках в боковой колонке (нужно сделать 3 разных полоски)

3) Нужен какой-нибудь рисунок, который будет располагаться после всех информационных блоков в боковой колонке.

ТЗ есть в прикрепленных файлах.