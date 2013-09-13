Изменить несколько элементов шаблонного дизайна

$100
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, нужно изменить несколько элементов шаблонного дизайна сайта. Шаблон wordpress voidy. Дизайн сделать на тему строительства (кровля).

1) Полностью отрисовать шапку, я вам дам картинку, которая в шапке (фоновый рисунок), вы сделаете ее дизайн.

2) В стиль шапки что-нибудь нарисовать на фоновых полосках в боковой колонке (нужно сделать 3 разных полоски)

3) Нужен какой-нибудь рисунок, который будет располагаться после всех информационных блоков в боковой колонке.

ТЗ есть в прикрепленных файлах.

10 лет назад
night107
Денис 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$100
3 дня
Заказывал дизайн шапки и боковой колонки сайта, Максим выполнил работу очень быстро(2 дня), качественно и красиво. Все сделано в соответствии с ТЗ и с учетом моих пожеланий. Максим отлично справился с заданием. Мой сайт преобразился благодаря его работе! СПАСИБО!
Иван отличный, положительный человек, который знает, чего хочет. с оплатой никаких проблем. Побольше бы таких заказчиков:) Спасибо за заказ! Рекомендую как человека обязательного, ответственного и вежливого в общении.
  • Похожие заказы

  • Мобильная версия сайта

    Добрый день ув.Фрилансеры! Нужна мобильная версия сайта *****.ru Сейчас вообще хз что... Сайт на СМS Шоп-Скрипт. Пишите цену и стоимость работы, а также примеры работ.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Новые изображения в макет

    Вместо представленных на макете изображений - Нужно сделать 10 изображений категорий товаров , 1 изображение с логотипами компаний производителей, Изменить логотип, вставить в шапку номер телефона (вместо поиска). Категории товаров: Аксессуары Биде Ванны Душевые Мебель Полотенцесушители Радиаторы Раковины Смесители Унитазы макет - http://livedemo00.template-help.com/wordpress_40239/ Пишите стоимость и сроки.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн для сайта по интерьерам

    $50

    Сайт похожий на http://concept-interior.ru/ По типу сайта визитки Название: Gakova Interior Дизайн и архитектурное проектирование интерьера Есть картинка для шапки и фона.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка дизайна для магазина автозапчастей

    $500

    Требуется разработать дизайн для интернет-магазина автозапчастей. Дизайн должен совмещать простоту, удобство, современность и понятность для конечного пользователя. Более подробный брифлист вышлю всем желающим, а также можем обсудить по моим контактным данным.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта косметической направленности.

    Необходимо разработать грамотный, современный дизайн для уже сущесвующего сайта. Тематика: косметическая. Требования: опыт разработки женских сайтов, сайтов о моде и похожих тематик, примеры в портфолио. Эскиз необходимо предоставить в четверг вечером. Подробнее о задаче по запросу.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменить дизайн шаблона сайта

    Нужен дизайнер верстальщик работа в "Битриксе" Изменить дизайн шаблона сайта, Есть четкое представление ка должен выглядеть дизайн, расположение модулей. Сайт работает на "Битрикс" Желательно звонить. Портфолио обязательно. Сроки исполнения сжатый

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработки дизайна новых страниц

    $100

    Есть готовый сайт. Необходимо разработать дополнительно несколько страниц в рамках уже существующего дизайна. Количество страниц для доработки на данный момент 3. Стиль минималистский основные цвета синий, серый, белый. ТЗ вышлю дополнительно. Заявки скрыты.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта

    $500

    Нужен дизайн сайта (поставках и продажа портьерных тканей, производство штор, постельного белья ). Приблизительный аналог по наполняемости: www.ventanadeco.ru

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад