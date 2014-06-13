vlogi

Вика vlogi

 
41 годУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Рекламные продающие тексты, статьи, новости, пресс-релизы.

  • Дизайн каталога на английском

    $190

    Нужно разработать дизайн каталога промышленной компании на английском языке. В наличии есть предыдущая версия каталога, которая по мнению руководства слишком пестрая и перенасыщенная информацией. Прикрепляю файл каталога в PDF (он есть и в psd) и ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн лого и листовки

    Добрый день! Нужно разработать логотип и дизайн листовки А5(двусторонняя) + на основе листовки дизайн односторонней рекламы самоклейки для размещения в лифте. Компания занимается мелким ремонтом по дому. Интересует цена и сроки.

    Фирменный стиль31 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт для студии

    Нужно сделать привлекательный сайт для студии копирайтинга со стандартной структурой: главная, о нас, портфолио, контакты, блог. В качестве примера, [url=http://smextenej.ru/]http://smextenej.ru/[/url],[url=http://kaplunoff.com/]http://kaplunoff.com/[/url]. Жду ваши предложения по цене, примеры подобных работ, условия сотрудничества.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать сайт студии веб-дизайна

    Добрый день! Необходимо создать сайт для студии веб-дизайна. Ранее сайт был на джумле, недавно взломали. Хотелось бы более надежный движок, суперэксклюзивного дизайна не нужно. Можно взять шаблон и привести его к виду, как, например, [url=http://yaponochka.com/]http://yaponochka.com/[/url]  (по ...

    Joomla
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тексты о продуктах 1С

    Добрый день! Нужно написать несколько текстов для интернет-магазина продуктов 1С. Преимущества исполнителю с опытом работы по данной тематике и примерами. Просьба указывать цены за тыс. зн.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переносить видео на Ютуб

    Добрый день! Нужна помощь в переносе видео с китайского аналога Ютуба на наш родной Ютуб. Предварительно необходимо будет находить качественные ролики (без рекламы, хорошего разрешения) по заданной тематике (промышленное оборудование). Стоимость заливки 1 ролика 20 руб.

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт описания промышленного обрудования

    Добрый день! Нужно сделать рерайт описания нескольких моделей оборудования (600-700 символов). Уникальность не ниже 85% по http://www.content-watch.ru/text/. Прошу в качестве тестового задания выполнить рерайт http://obkit.ru/products/applikator-intrex-200-blow. Стоимость работы 1 описание/30 руб. Спасибо!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нестандартный дизайн для коммерческого предложения

    Добрый день! Для компании специализирующейся на металлопрокате необходимо отрисовать дизайн двух вариантов коммерческого предложения: 1. Яркий оригинальный дизайн для рассылки КП по e-mail и для печати 2. Дизайн КП для отправки по факсу (менее яркий) Может ...

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент-менеджер, блоггер и копирайтер в одном лице

    $400

    Для постоянного сотрудничества требуется удаленная умница-помощница, которая готова уделять все свое свободное время нашим задачам. СОВМЕЩАТЬ еще с какими-либо проектами НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО! В данный момент нужно одновременно вести несколько проектов: 1.Наполнять интернет-магазин промышленного оборудования товарами + ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Помощник по наполнению сайта товарами

    Добрый день, друзья! Для постоянного сотрудничества требуется контент-менеджер, который будет помогать наполнять интернет-магазин различным промышленным оборудованием. Краткие пожелания по работе: - рерайт описания товара до 600 зн - занесение тех. характеристик до 10 шт в таблицу - добавление 1–2 ...

    Drupal
    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт описаний оборудования

    Добрый день, ребята! Требуется помощь по созданию описаний промышленного оборудования. Основные задачи: 1. Делать рерайт текстового описания товара с исходника не менее 500-600 символов 2. В случае коротких описаний на исходном сайте, разбавлять их общими фразами 3. Уникальность ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Прикрутить страничку на Битрикс

    Добрый день! Необходимо прикрутить страничку на сайт Битрикс с двумя формами обратной связи. Макет страницы готов. Какая ваша стоимость и сроки выполнения такой работы? Подробности обсудим с выбранным исполнителем.

    БитриксФорма обратной связи
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тексты о звездах

    Добрый день! Со следующей недели требуется ежедневное написание большого объема текстов о российских звездах. Предварительный план работы заключается в следующем: 1. Каждую субботу заказчик предоставляет список тем для написания. 2. С понедельника каждый день утром нужно сдавать по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Блоггер для постоянного сотрудничества

    $100

    Для постоянного сотрудничества требуется помощник по поддержке блогов на тему дизайна интерьеров. Основные задачи: - в каждый из блогов еженедельно делать 3–4 записи из официальной странички компании Вконтакте или подыскивать интересные материалы самостоятельно и размещать их в ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Установить капчу на joomla 2.5

    Добрый день! Нужна помощь в установке капчи в форму "Сделать заказ" на сайт http://hheads.net/. Ребята, выручайте - СПАМ замучил!!! В отклике на проект, пожалуйста, оставляйте свою цену и сроки!

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод рус-англ

    Добрый день! Требуется качественный перевод нескольких брошюр дизайнерской тематики (мебель, интерьеры) с русского на английский. Интересуют сроки выполнения и стоимость за 1 тыс.зн. и за печатную страницу. Подробности по проекту выбранному исполнителю. Спасибо!

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Консультации и помощь в продвижении сайта

    Добрый день! Ребята, есть нестандартное предложение следующего плана. У меня есть заказчик, которому необходима помощь в продвижении сайта, но особенности проекта следующие: - бюджет ограничен - заказчика нужно убедить, что ваши методы будут работать, иначе он не согласится ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Регулярное наполнение сайта оборудованием

    Добрый день, друзья! Для постоянного сотрудничества требуется контент-менеджер, который будет помогать наполнять интернет-магазин различным промышленным оборудованием. Краткие пожелания по работе: - легкий рерайт описания товара до 600 зн - занесение тех. характеристик до 10 шт в таблицу - добавление ...

    Simpla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
JTT
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Рерайт описания промышленного обрудования
С Викой очень приятно сотрудничать. Задания максимально разъяснены, оплата мгновенная. Всем рекомендую сотрудничество!)
Спасибо Аиде! Оперативно выручает уже не первый раз.
Ответный отзыв
JTT
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Тексты о звездах
С Викторией очень приятно работать! Понимающий, вежливый и добросовестный заказчик. При необходимости все разъяснит, пояснит и поможет. ТЗ четкое, оплата быстрая, всем рекомендую сотрудничество с ней!
Спасибо Аиде за хорошую работу по написанию художественных текстов о звездах. Исполнитель буквально на лету схватывает пожелания, оперативно вносит правки, работу сдает в срок и даже раньше. Обязательно обращусь еще за помощью!
Ответный отзыв
annie_st
Анна 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
23 дня назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Перевод рус-англ
Замечательный заказчик, четко поставленная задача и оплата в срок. С удовольствием буду сотрудничать еще и рекомендую всем к сотрудничеству.
Спасибо Анне за качественный перевод буклета с англ. на рус. работу выполнила максимально аккуратно и оперативно! Мне все понравилось! Рекомендую!
Ответный отзыв
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Установить капчу на joomla 2.5
Отличный заказчик, все доступы предоставлены, на всязи, проверка прошла быстро, оплата сразу же, приятно было поработать! Рекомендую!
Спасибо Сергею за помощь в избавлении от спама. Сработал быстро, аккуратно! Приятно иметь дело с профессионалом, который хорошо понимает свое дело!
Ответный отзыв
sistersept
Ирина 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Наполнить интернет-магазин товарами
С Викой работать приятно и комфортно. Если что-то непонятно, Вика все понятно объяснит и поможет. Была рада сотрудничать!
Спасибо Ирине за помощь в наполнении интернет-магазина промышленного оборудования. Очень аккуратна, исполнительна и пунктуальна.
Ответный отзыв