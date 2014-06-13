Нужно разработать дизайн каталога промышленной компании на английском языке. В наличии есть предыдущая версия каталога, которая по мнению руководства слишком пестрая и перенасыщенная информацией. Прикрепляю файл каталога в PDF (он есть и в psd) и ...
- $190Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать дизайн логотипа промышленной компании. Преимущество исполнителю с обширным портфолио с указанием цен и сроков.Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужно разработать логотип и дизайн листовки А5(двусторонняя) + на основе листовки дизайн односторонней рекламы самоклейки для размещения в лифте. Компания занимается мелким ремонтом по дому. Интересует цена и сроки.Фирменный стиль31 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать привлекательный сайт для студии копирайтинга со стандартной структурой: главная, о нас, портфолио, контакты, блог. В качестве примера, [url=http://smextenej.ru/]http://smextenej.ru/[/url],[url=http://kaplunoff.com/]http://kaplunoff.com/[/url]. Жду ваши предложения по цене, примеры подобных работ, условия сотрудничества.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт7 лет назад
Для сайта [url=http://www.zerno.org.ua/]www.zerno.org.ua[/url] нужно обновить "движок", добавить модуль для рассылок на разные разделы. Более подробное ТЗ исполнителю. В приоритете наиболее доступный бюджет.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо создать сайт для студии веб-дизайна. Ранее сайт был на джумле, недавно взломали. Хотелось бы более надежный движок, суперэксклюзивного дизайна не нужно. Можно взять шаблон и привести его к виду, как, например, [url=http://yaponochka.com/]http://yaponochka.com/[/url] (по ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно написать несколько текстов для интернет-магазина продуктов 1С. Преимущества исполнителю с опытом работы по данной тематике и примерами. Просьба указывать цены за тыс. зн.Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужна помощь в переносе видео с китайского аналога Ютуба на наш родной Ютуб. Предварительно необходимо будет находить качественные ролики (без рекламы, хорошего разрешения) по заданной тематике (промышленное оборудование). Стоимость заливки 1 ролика 20 руб.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужно сделать рерайт описания нескольких моделей оборудования (600-700 символов). Уникальность не ниже 85% по http://www.content-watch.ru/text/. Прошу в качестве тестового задания выполнить рерайт http://obkit.ru/products/applikator-intrex-200-blow. Стоимость работы 1 описание/30 руб. Спасибо!Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Для компании специализирующейся на металлопрокате необходимо отрисовать дизайн двух вариантов коммерческого предложения: 1. Яркий оригинальный дизайн для рассылки КП по e-mail и для печати 2. Дизайн КП для отправки по факсу (менее яркий) Может ...Презентации5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $400
Для постоянного сотрудничества требуется удаленная умница-помощница, которая готова уделять все свое свободное время нашим задачам. СОВМЕЩАТЬ еще с какими-либо проектами НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО! В данный момент нужно одновременно вести несколько проектов: 1.Наполнять интернет-магазин промышленного оборудования товарами + ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, друзья! Для постоянного сотрудничества требуется контент-менеджер, который будет помогать наполнять интернет-магазин различным промышленным оборудованием. Краткие пожелания по работе: - рерайт описания товара до 600 зн - занесение тех. характеристик до 10 шт в таблицу - добавление 1–2 ...Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, ребята! Требуется помощь по созданию описаний промышленного оборудования. Основные задачи: 1. Делать рерайт текстового описания товара с исходника не менее 500-600 символов 2. В случае коротких описаний на исходном сайте, разбавлять их общими фразами 3. Уникальность ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо прикрутить страничку на сайт Битрикс с двумя формами обратной связи. Макет страницы готов. Какая ваша стоимость и сроки выполнения такой работы? Подробности обсудим с выбранным исполнителем.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Со следующей недели требуется ежедневное написание большого объема текстов о российских звездах. Предварительный план работы заключается в следующем: 1. Каждую субботу заказчик предоставляет список тем для написания. 2. С понедельника каждый день утром нужно сдавать по ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Для постоянного сотрудничества требуется помощник по поддержке блогов на тему дизайна интерьеров. Основные задачи: - в каждый из блогов еженедельно делать 3–4 записи из официальной странички компании Вконтакте или подыскивать интересные материалы самостоятельно и размещать их в ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужна помощь в установке капчи в форму "Сделать заказ" на сайт http://hheads.net/. Ребята, выручайте - СПАМ замучил!!! В отклике на проект, пожалуйста, оставляйте свою цену и сроки!Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Требуется качественный перевод нескольких брошюр дизайнерской тематики (мебель, интерьеры) с русского на английский. Интересуют сроки выполнения и стоимость за 1 тыс.зн. и за печатную страницу. Подробности по проекту выбранному исполнителю. Спасибо!Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Ребята, есть нестандартное предложение следующего плана. У меня есть заказчик, которому необходима помощь в продвижении сайта, но особенности проекта следующие: - бюджет ограничен - заказчика нужно убедить, что ваши методы будут работать, иначе он не согласится ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, друзья! Для постоянного сотрудничества требуется контент-менеджер, который будет помогать наполнять интернет-магазин различным промышленным оборудованием. Краткие пожелания по работе: - легкий рерайт описания товара до 600 зн - занесение тех. характеристик до 10 шт в таблицу - добавление ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад