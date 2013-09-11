Необходимо сделать лендинг пейдж с концепцией:

http://lpage.steasy.ru/test_lp/a/

И цветовой гаммой - maked.com.ua

Никаких особых наворотов не надо.

Просьба писать только тем фрилансерам, которых не надо искать с собаками

и которые не пропадают после того как берут работу.