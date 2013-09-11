Дизайн строительного сайта

Для строительной фирмы нужен дизайн сайта.

Не стандартный, с большой картинкой на которой будет меню и и остальное элементы.

Пример сайта, который нравится в этом стиле - http://www.penosteklo-kiev.com.ua/

У нас есть неюольшая наработка - ее нужно красиво дорисовать и расположить элементы страницы