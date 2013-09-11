Оформить (зарисовать в PSD) контакты в шапке сайта

Разработка дизайна сайта по ТЗ и примерному макету.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток. Есть необходимость красиво оформить контакты в шапке сайта на белом фоне, вставить логотип, который уже есть, вставить какой либо графический элемент на тему отеля, красиво оформить слоган и сами контакты с телефонами + иконки под скайп, icq. Размер этого всего 940х150 (высота указанна в среднем). Сам сайт, что бы определится со стилистикой будет продемонстрирован.
Большая просьба писать цену, сроки и наличие скайпа у исполнителя, для общения голосом.
Далее по окончанию, с контактами будет работать флешер. Поэтому желательно разобрать контакты по слоям в PSD, а лучше вообще в векторе.
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