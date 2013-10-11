После работы с Игорем остались только хорошие впечатления. Умный, порядочный, а главное специалист в своем деле. Быстро понял причину нашей проблемы и решил ее! По окончании всех работ консультировал нас и помогал по другим вопросам связанным с СЕО. Считаю, что если обращаться к специалисту по вопросам оптимизации и продвижения, то только к нему. Спасибо!