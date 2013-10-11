Есть магазин (адрес сайта в зоне ru). РКН добавил домен в реестр и время от времени нас блокирует хостер. Пока ведем переписку, то 3-4 дня не работаем и страницы вылетают.... И так чуть ли не ...
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен специалист по Опенкарту. Есть магазин - сборка MaxyStore, и время от времени нужно выполнять работы по магазину, связанные с улучшением, устранением ошибок, добавлением новых модулей... Бывают и сложные задачи, поэтому ищем действительно хорошо понимающего ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен человек на уже работающий магазин электронной техники для ежедневного наполнения магазина товаром. В день нужно добавлять 3-5 товаров, но на постоянной основе. Обязательные условия - отличное знание Opencart, понимание того что такое ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. Срочно нужно выполнить 1 и 2 пункт описанные ниже --------------------- 1. В приложении (1.jpg) нужно сделать либо аналог данной афиши, либо переделать: Нужно убрать название ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Ищем верстальщика, хорошо знающего свое дело для верстки сайта по готовому макету. Работаем командой, поэтому нужен человек, готовый к коллективной работе, умный, ответственный, порядочный. Обязательные условия: 1. Умение верстать и быть специалистом ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется человек хорошо понимающий в SEO и в движке Opencart. Проблема заключается в следующем: 1. Страницы товаров по непонятной причине выпадают из поиска (диалог с яндексом был, они уверяют, что все ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется грамотно наполнить магазин товаром: фото, описание, заголовки, ключевики, title. Материал брать со старго сайта или находить в интернете самостоятельно.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток. На сайт требуется копирайтер-рерайтер, в основном нужно делать рерайт. Сотрудничество возможно на постоянной основе. Главные требования: 1. Понимание о веб разработках, сео (рерайт) в общем, о чем пишите. ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Требуется человек для грамотного заполнения позиций товаров на интернет магазине http://el-up.ru/ - НЕ "ТЯП-ЛЯП". Также желательно знание администраторской зоны OpenCart. Работать возможно придется в паре с копирайтером, ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Ситуация такая: Есть молодой развивающийся интернет магазин. Загружено яндекс роботом 244 страницы, но страниц в поиске 83. Месяц назад в поиске выводились ВСЕ страницы, сейчас, с каждый обновлением кол-во страниц уменьшается и уменьшается ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Есть магазин на OpenCart (MyStore) http://el-up.ru/, требуется ликвидировать небольшую неточность в корзине. ----------------------------------- Итак, есть несколько способов доставки: - Доставка почтой России (Наложенный платеж) - Почта ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Всем доброго времени суток. Есть необходимость красиво оформить контакты в шапке сайта на белом фоне, вставить логотип, который уже есть, вставить какой либо графический элемент на тему отеля, красиво оформить слоган и сами контакты ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищу спокойного, адекватного человека, понимающего в html, css, php и знающего системы управления Joomla и Wordpress. Если знаете еще какие-то системы, то вообще прекрасно. Задача разрабатывать сайты с нуля или на шаблонах. Оплата за каждый ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток! Следует, реализовать массовую публикацию постов через загрузку фото (плагин или через менеджер медиафайлов). Есть сайт на вордпрессе, каталог одежды. Сейчас записи(посты) делаются по одному, стандартная функция ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Есть магазин на Opencart (CMS MaxyStore v.1.5.5.1) http://el-up.ru/, нужно настроить корзину, а в частности: 1. Настроить доставку товара в корзине: ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Есть необходимость в отношении рерайта статей на тему веб разработки, в частности: 1. Что такое сайт визитка 2. Понимание Корпоративного сайта 3. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется дизайнер для выполнения совершенно разных заданий: от дизайна сайтов, разработки логотипа и фирменного стиля, до отрисовки медалей. Оплата по каждому заданию своя. Основные требования к фрилансеру: 1. Готовность работать ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется человек очень хорошо понимающий в Wordpress, для верстки готовых дизайнов и установки их на WP. Для долговременного сотрудничества. Обязательные условия: 1. Ответственность, порядочность, исполнительность, готовность к обсуждению. 2. Наличие ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть прайс листы, надо их перенести на страницы сайта. Ищу человека знакомого с Wordpress. Наличие скайпа - обязательно.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть свой сервер на который нужно установить торрент-клиент, чтобы прямо с клиента можно было "раздавать" фильмы. Далее настроить все, в том числе фтп, и показать как и что потом делать. Указывайте, пожалуйста, ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт12 лет назад