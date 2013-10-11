Gelya

Геля Gelya

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Смена домена без потери позиции в Яндекс и Google

    Есть магазин (адрес сайта в зоне ru). РКН добавил домен в реестр и время от времени нас блокирует хостер. Пока ведем переписку, то 3-4 дня не работаем и страницы вылетают.... И так чуть ли не ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Работы по готовому магазину на MaxyStore

    Нужен специалист по Опенкарту. Есть магазин - сборка MaxyStore, и время от времени нужно выполнять работы по магазину, связанные с улучшением, устранением ошибок, добавлением новых модулей... Бывают и сложные задачи, поэтому ищем действительно хорошо понимающего ...

    Opencart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Качественное наполнение товаров на Opencart

    Нужен человек на уже работающий магазин электронной техники для ежедневного наполнения магазина товаром. В день нужно добавлять 3-5 товаров, но на постоянной основе. Обязательные условия - отличное знание Opencart, понимание того что такое ...

    Opencart
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 4 картинки на страницы сайта + версия на печать А2

    Доброго времени суток. Срочно нужно выполнить 1 и 2 пункт описанные ниже --------------------- 1. В приложении (1.jpg) нужно сделать либо аналог данной афиши, либо переделать: Нужно убрать название ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужна качественная верстка

    Ищем верстальщика, хорошо знающего свое дело для верстки сайта по готовому макету. Работаем командой, поэтому нужен человек, готовый к коллективной работе, умный, ответственный, порядочный. Обязательные условия: 1. Умение верстать и быть специалистом ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптимизация магазина на Opencart

    Требуется человек хорошо понимающий в SEO и в движке Opencart. Проблема заключается в следующем: 1. Страницы товаров по непонятной причине выпадают из поиска (диалог с яндексом был, они уверяют, что все ...

    Opencart
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 5 статей (рерайт)

    Доброго времени суток. На сайт требуется копирайтер-рерайтер, в основном нужно делать рерайт. Сотрудничество возможно на постоянной основе. Главные требования: 1. Понимание о веб разработках, сео (рерайт) в общем, о чем пишите. ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавление товаров на интернет магазине

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Требуется человек для грамотного заполнения позиций товаров на интернет магазине http://el-up.ru/ - НЕ "ТЯП-ЛЯП". Также желательно знание администраторской зоны OpenCart. Работать возможно придется в паре с копирайтером, ...

    Opencart
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исключаются страницы из поиска яндекса

    Ситуация такая: Есть молодой развивающийся интернет магазин. Загружено яндекс роботом 244 страницы, но страниц в поиске 83. Месяц назад в поиске выводились ВСЕ страницы, сейчас, с каждый обновлением кол-во страниц уменьшается и уменьшается ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Настроить способ оплаты в корзине OpenCart

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Есть магазин на OpenCart (MyStore) http://el-up.ru/, требуется ликвидировать небольшую неточность в корзине. ----------------------------------- Итак, есть несколько способов доставки: - Доставка почтой России (Наложенный платеж) - Почта ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Оформить (зарисовать в PSD) контакты в шапке сайта

    Всем доброго времени суток. Есть необходимость красиво оформить контакты в шапке сайта на белом фоне, вставить логотип, который уже есть, вставить какой либо графический элемент на тему отеля, красиво оформить слоган и сами контакты ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработчик сайтов

    Ищу спокойного, адекватного человека, понимающего в html, css, php и знающего системы управления Joomla и Wordpress. Если знаете еще какие-то системы, то вообще прекрасно. Задача разрабатывать сайты с нуля или на шаблонах. Оплата за каждый ...

    CSSHTMLJoomlaPHPWordPress
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реализовать массовую публикацию постов (на WP)

    Доброго времени суток! Следует, реализовать массовую публикацию постов через загрузку фото (плагин или через менеджер медиафайлов). Есть сайт на вордпрессе, каталог одежды. Сейчас записи(посты) делаются по одному, стандартная функция ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт статей на тему веб-разработки

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Есть необходимость в отношении рерайта статей на тему веб разработки, в частности: 1. Что такое сайт визитка 2. Понимание Корпоративного сайта 3. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен дизайнер

    Требуется дизайнер для выполнения совершенно разных заданий: от дизайна сайтов, разработки логотипа и фирменного стиля, до отрисовки медалей. Оплата по каждому заданию своя. Основные требования к фрилансеру: 1. Готовность работать ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка готового дизайна на WP

    Требуется человек очень хорошо понимающий в Wordpress, для верстки готовых дизайнов и установки их на WP. Для долговременного сотрудничества. Обязательные условия: 1. Ответственность, порядочность, исполнительность, готовность к обсуждению. 2. Наличие ...

    WordPress
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка сервера

    Есть свой сервер на который нужно установить торрент-клиент, чтобы прямо с клиента можно было "раздавать" фильмы. Далее настроить все, в том числе фтп, и показать как и что потом делать. Указывайте, пожалуйста, ...

    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

zhandosweb
27 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Смена домена без потери позиции в Яндекс и Google
Спасибо за сотрудничество! Обращайтесь! За коммуникацию поставил бы 10 звезд. Заказчик всегда на связи. Это здорово, быстро обсуждать задачи)
Жан самый талантливый, терпеливый и доброжелательный из всех, с кем доводилось работать) Поставленная задача выполнена супер быстро, качественно и главное с большим вниманием ко всем деталям. Я безмерно благодарна за советы и рекомендации. Рекомендую как ответственного и порядочного человека!
Ответный отзыв
kiber_ua
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Исключаются страницы из поиска яндекса
Рекомендую к сотрудничеству. Всегда на связи, четко поставлена задача.
После работы с Игорем остались только хорошие впечатления. Умный, порядочный, а главное специалист в своем деле. Быстро понял причину нашей проблемы и решил ее! По окончании всех работ консультировал нас и помогал по другим вопросам связанным с СЕО. Считаю, что если обращаться к специалисту по вопросам оптимизации и продвижения, то только к нему. Спасибо!
Ответный отзыв
flashhouse
Владимир 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
2 балла
11 лет назад
Флеш-шапка для сайта
Сотрудничеством доволен.
Владимир определенно специалист в своем деле. Справился с работой отлично, первый же предложенный им вариант шапки для сайта очень понравился. После выполнения работы заказала у него шапку и для другого своего сайта - тоже все отлично. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
4 картинки на страницы сайта + версия на печать А2
Было приятно работать! Без проблем, четкое тз, своевременная оплата. Рекомендую!
Нам понравилось исполнение Анжелики, планируем сотрудничать и дальше. Делали афиши для печати, нет никаких проблем по доработкам, человек ответственный и исполнительный, всем рекомендую..
Ответный отзыв
lapka34
Мария 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Наполнение мебельного магазина товарами
Работать с Гелей очень легко и приятно. Своевременная оплата, приятное человеческое общение, таких заказчиков еще поискать надо) Советую как надежного заказчика!
Мария несомненно профессионал в своем деле! Все сделала быстро, качественно и без лишних разъяснений. Отличное знание движка Opencart, что безусловно упрощает и ускоряет с ней работу. Также Мария еще и приятный человек, с которым возможно долговременное сотрудничество. Спасибо за работу, всем рекомендую!
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